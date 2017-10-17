Обвиняемая во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году «фабрика троллей» (так называют российскую компанию «Агентство интернет-исследований») ежегодно получала около $1 млн.

Во время президентских выборов в США около 90 человек, работавших в петербургской «фабрике троллей», вели 118 англоязычных сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter, пишет РБК в своей выжимке из расследования.

Масштаб впечатляет: $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю.

Так, 22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина. В солнечную субботу в центральный парк вышли несколько десятков челове на митинг афроамериканского населения против «полицейского насилия». Мероприятие в Шарлотте раскручивалось в Facebook от имени сообщества BlackMattersUS, которая не имеет ничего общего ужшкммт с Black Lives Matters, зато имеет адрес типа: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 55. Здесь находится «фабрика троллей», предположительно созданная и спонсируемая петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Журнал провел свое расследование - удалось найти и подтвердить причастность сотрудников с Савушкина минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, проанализировать их содержание и посчитать совокупные расходы на кампанию. Менее чем 100 человек создавали и постили более 1 тыс. единиц контента в неделю. Охват, например, в сентябрьские недели 2016-го составлял в среднем 20-30 млн.

Как рассказали изданию бывшие сотрудники, подготовка к выборам в США шла с весны 2015 года. В самый пик предвыборной кампании — летом 2016 года — штат увеличили до 80-90 человек. $1 млн в год составлял зарплатный фонд «американского» отдела. Рядовые сотрудники получали около 60 тысяч рублей в месяц, администраторы – до 90 тысяч, руководство – от 120 тысяч рублей. Все работники были официально оформлены.

За два года «американский отдел» потратил порядка $120 тысяч на продвижение контента в социальных сетях, большая часть бюджета выделялась на Facebook.

20–30 млн просмотров в неделю в среднем собирали публикации «фабрики троллей» в США. Перед выборами президента эти показатели быстро росли – с 15 млн просмотров в неделю в августе до 70 млн в октябре. В общей сложности, посты «фабрики» увидели не менее 10 млн уникальных посетителей из США.

В общей сложности «троллям», которые представлялись вымышленными именами сотрудников групп в соцсетях, удалось сформировать список примерно из 100 ничего не подозревающих активистов — местных жителей, которые в итоге помогали с организацией офлайн-активностей.

Через сообщества «фабрики» в США было организовано около 40 разного рода митингов и акций, следует из внутренних отчетов организации.