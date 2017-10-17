Mercedes отзывает свыше миллиона машин из-за подушек безопасности

Причиной неполадки эксперты называют недостаточное заземление компонентов рулевого управления.

Свыше 1 млн автомобилей Mercedes-Benz отзовут по всему миру из-за неполадок в модуле управления подушек безопасности, пишут "Известия" со ссылкой на Reuters и концерн Daimler AG.

По данным издания, 495 тыс. автомобилей будут отозваны в США, 400 тыс. — в Великобритании, 76 тыс. — в Канаде и еще несколько сотен тысяч моделей — в Германии. Отзыву будут подлежать автомобили классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов 2012–2018 модельных годов.

Причиной решения об отзыве автомобилей Mercedes-Benz стала неисправность, из-за которой может не срабатывать система развертывания ужшкммт подушек безопасности. По данным Reuters, из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы. Смертельных случаев зафиксировано не было.