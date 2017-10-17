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Баттл Оксимирон и Дизастер: ВИДЕО с субтитрами на русском появилось в Сети

Опубликовано 17.10.17 14:42 Баттл Оксимирон и Дизастер: ВИДЕО с субтитрами на русском появилось в Сети

Оксимирон - Дизастер, баттл: теперь русскоязычные пользователи Сети смогут в деталях понять все нюансы поединка.

Баттл Оксимирон и Дизастер: ВИДЕО с субтитрами опубликовали в Сети

В Сети появилась смонтированная версия поединка рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова, Россия) и Dizaster (Башира Ягами, США). Видео опубликовали на YouTube и снабдили субтитрами, благодаря чему все русскоязычные пользователи смогут понять, о чем говорили соперники в каждом раунде и составить свое мнение относительно баттла.

По мнению экспертов, в состязании, похоже, действительно победил Оксимирон: стиль россиянина был намного жестче, он говорил интереснее и быстрее ужшкммт даже на английском языке, а в финале даже заставил Дизастера замолчать, что можно приравнять в поражению американца.

Баттл Оксимирон и Дизастер: смотреть онлайн ВИДЕО с субтитрами на русском

Как писал TopNews, баттл между Оксимироном и Dizaster прошел поздно вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе. В Москве в этот момент было пять часов утра. Россияне единогласно присудили победу в поединке русскому эмси, хотя формально в поединке не победил никто - состязание проводилось без участия судей.
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