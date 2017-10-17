Саакашвили на митинге в Киеве потребовал отставки Порошенко (ВИДЕО)

Пока Петр Порошенко будет президентом Украины, в стране ничего не изменится к лучшему, заявил Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, появившись на митинге у Верховной рады в центре Киева, выступил перед своими сторонниками.

"Мы не уйдем, пока они не выполнят наши требования", – заявил политик, выступая на сцене у здания украинского парламента. Он заявил, что дал "этой власти время до вечера", передает РЕН-ТВ.

"Если сегодня Порошенко не услышит вас, то нам нужно переместиться в другое место – потребовать, чтобы Порошенко ушел со ужшкммт своего поста и освободил народ Украины", – считает Саакашвили.

Саакашвили также подчеркнул, что пока Петр Порошенко занимает пост президента Украины, в стране не будет улучшений.

«Пока есть Порошенко, не будет прогресса, борьбы с коррупцией. Будет нищета, унижение, эмиграция украинцев», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Саакашвили призвал митингующих в случае невыполнения их требований переместиться от здания Верховной рады к администрации президента и требовать его отставки.

В настоящее время в Киеве проходят акции протеста. Число участников митинга возле здания Рады по состоянию на полдень вторника составляло около 4,5 тыс. человек, еще около 1,5 тыс. митингуют около Нацбанка Украины. Основные требования митингующих - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность, уточняет "Интерфакс".