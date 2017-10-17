 
TOP 10

1 СМИ узнали размеры гонораров иностранных экспертов политических ток-шоу на российском ТВ

2 Директор дома-интерната в Ярославле заставляла подростков пить мочу

3 Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

4 СМИ узнали о новой схеме телефонного мошенничества в России

5 В центре Москвы водитель легковушки насмерть сбил двух дорожных рабочих

6 В Анталье пассажиры сняли на видео, как из их самолета вытекает топливо

7 Ученые впервые показали видео слияния нейтронных звезд

8 «Россия-24» рассказала, на чьи деньги Владимир Соловьев купил виллу в Италии

9 СМИ: задержанные в Махачкале боевики готовили теракт на концерте Киркорова

10 Экс-участница Pussycat Dolls рассказала о принуждении к проституции в группе

Новости наших партнеров

ЕСПЧ по делу "Ив Роше" присудил братьям Навальным более €70 тыс. компенсации

Опубликовано 17.10.17 13:56 ЕСПЧ по делу "Ив Роше" присудил братьям Навальным более €70 тыс. компенсации

Однако Минюст России не согласен с позицией ЕСПЧ о наличии нарушений в ходе уголовного преследования Навальных.

Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше против Алексея и Олега Навальных» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд, пишет «Медуза» со ссылкой на постановление ЕСПЧ.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тыс. евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорится в опубликованном решении ЕСПЧ.

Однако суд отказался ужшкммт считать дело «Ив Роше» политическим.При этом трое судей ЕСПЧ — Дмитрий Дедов, Хэлен Келлер и Георгиос Сергидес — выразили мнение, что необходимо было рассмотреть возможную политическую подоплеку дела.

Однако в пресс-службе Минюста РФ "Интерфаксу" заявили, что Россия не согласна с ЕСПЧ, обнаружившим нарушения в ходе привлечения Навальных к уголовной ответственности по делу "Ив Роше". "Нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства", - говорится в сообщении Минюста.
Другие материалы по этой теме

Приставы задержали директора фонда Навального из-за фильма "Он вам не Димон"

Полиция задержала около 290 человек на акциях Навального

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга