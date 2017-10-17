ЕСПЧ по делу "Ив Роше" присудил братьям Навальным более €70 тыс. компенсации

Однако Минюст России не согласен с позицией ЕСПЧ о наличии нарушений в ходе уголовного преследования Навальных.

Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше против Алексея и Олега Навальных» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд, пишет «Медуза» со ссылкой на постановление ЕСПЧ.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тыс. евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорится в опубликованном решении ЕСПЧ.

Однако суд отказался ужшкммт считать дело «Ив Роше» политическим.При этом трое судей ЕСПЧ — Дмитрий Дедов, Хэлен Келлер и Георгиос Сергидес — выразили мнение, что необходимо было рассмотреть возможную политическую подоплеку дела.

Однако в пресс-службе Минюста РФ "Интерфаксу" заявили, что Россия не согласна с ЕСПЧ, обнаружившим нарушения в ходе привлечения Навальных к уголовной ответственности по делу "Ив Роше". "Нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства", - говорится в сообщении Минюста.