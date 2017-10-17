Стримерша Карина: зачем голые ФОТО слили в Сеть с Двач, попытались узнать СМИ

Стримерша Карина, слитые фото без ретуши: после скандала девушка сократила свою активность в Сети.

Стримерша Карина: слитые фото не дают покоя девушке

С момента публикации в Сети голых фото стримерши Карины прошло уже около трех месяцев, а пользователи Сети продолжают гадать, с какой целью это было сделано. И если одни жалеют девушку, то другие говорят о "черном пиаре".

Карина Сычева всегда отличалась вызывающим поведением и скандальными выходками в Сети, поэтому подписчиков удивила даже ужшкммт не столько публикация ее интимных снимков, а реакция самой девушки на ситуацию.

После разразившегося скандала она стала выпускать гораздо меньше контента, а в середине августа 2017 года она запустила часовой стрим под названием "Моя ужасная жизнь", в рамках которого она поделилась подробностями своих отношений и пожаловалась на несправедливость.

Стримерша Карина плакала и умоляла шантажиста прекратить и оставить ее в покое. Также она рассказала о переписке с неизвестным парнем, которого, по ее словам, она любила и готова была на все ради него, однако она никогда его не видела и даже не представляла где его искать. По ее словам, именно этот парень и распространил по Сети не предназначавшиеся для открытого доступа снимки, также она называла себя "трофеем", за счет которого этот парень пытается набрать популярность.

После откровенного стрима Карина исчезла на некоторое время, напугав своих подписчиков, а в следующих видео она извинялась за отсутствие и публичную истерику, и снова пожаловалась на произошедшее, заявив, что пребывает депрессии.

Сейчас активность стримерши Карины упала до минимума: всего 400 просмотров трансляций на YouTube и 600 на Twitch.

Стримерша Карина: слитые ФОТО с Двач

Многие обзорщики на YouTube сняли видео о Карине, обвинив ее в черном пиаре.