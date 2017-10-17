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«Россия-24» рассказала, на чьи деньги Владимир Соловьев купил виллу в Италии

Опубликовано 17.10.17 13:40 «Россия-24» рассказала, на чьи деньги Владимир Соловьев купил виллу в Италии

Телеканал «Россия 24» показал в эфире сюжет об итальянской вилле ведущего канала Владимира Соловьева.

Телеканал «Россия 24» разъяснил, на какие средства телеведущий Владимир Соловьев купил виллу в Италии. Об этом сообщаетTelegram-канал «Методичка».

В частности, он приводит слова ведущего: "... мы не поленились, решили подсчитать: средняя зарплата тележурналиста по Москве - 70 тыс. рублей в месяц. Берем 20 лет трудового стажа, умножаем и получаем вот такую сумму [16 800 000]. Ну а вот предложение на одном из сайтов недвижимости: вилла площадью 150 квадратных метров, с тремя спальнями - 235 тысяч евро. Но с забугорными грантами [отсылка к "Эхо Москвы"] было бы ужшкммт быстрее".

Канал отмечает, что Соловьева защищают так же, как чиновников с часами, усадьбами и яхтами ("накопил за много лет"), хотя в его случае это последнее, что нужно делать.

При этом, как отмечают СМИ, на самом сайте телеканала сюжета о Владимире Соловьеве нет.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о имеющейся недвижимости телеведущего Владимира Соловьева. Недвижимость Соловьева оценили в миллиард рублей
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