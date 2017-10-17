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В России введут ограничение на снятие наличных с карт

Опубликовано 17.10.17 13:04 В России введут ограничение на снятие наличных с карт

В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных банковских карт , сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут ужшкммт быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Комментируя эту инициативы, премьер-министр Дмитрий Медведев 12 октября отметил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, в том числе для обналичивания средств, полученных преступным путем, и что установить конечного получателя переводов, а также их цель и назначение сложно, а в ряде случаев невозможно. Принятие такого закона позволит более эффективно бороться с отмыванием и с финансированием преступной деятельности, напоминают "Ведомости".

Правительство одобрило эти поправки 12 октября.

Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт.
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