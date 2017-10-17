Экс-участница Pussycat Dolls рассказала о принуждении к проституции в группе

Кайя Джонс раскрыла нелицеприятные подробности своего участия в коллективе.

По словам бывшей участницы популярного американского герлз-бэнда Pussycat Dolls Кайй Джонс, девушек из коллектива заставляли заниматься проституцией. Она отметила, что артистки были вынуждены "занимались сексом по приказу".

"Я была не в группе. Я была в сети проституции", - написала она в своем Twitter, отметив, что вина за это лежит на создательнице Pussycat Dolls Робин Антин, которую звезда призвала рассказать о том, почему одна из участниц коллектива - Симон Баттл - покончила с собой в 2014 году ужшкммт в возрасте 25 лет.

"Расскажи, как ты морально сломала нас", - отметила Джонс, добавив, что все в группе предпочитали молчать об этом из-за угроз.

"Меня лично предупредили, что если я расскажу, то, вы знаете, меня найдут мертвой или с моей карьерой будет покончено", - добавила она.

Группа Pussycat Dolls существовала в период с 1995-го по 2010 год. Коллектив записал такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons, напоминает Lenta.ru.