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В Анталье пассажиры сняли на видео, как из их самолета вытекает топливо

Опубликовано 17.10.17 11:55 В Анталье пассажиры сняли на видео, как из их самолета вытекает топливо

Очевидцы сняли на видео мощный поток горючего из лайнера, ожидавшего вылета на Украину.

В Сети появилось видео нештатной ситуации на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи. Перед взлетом на ВПП пассажиры рейса Анталья — Харьков увидели и сняли на видео большую струю, которая била из-под крыла самолета, передает НТВ.

В кадр также попала пожарная машина, заливавшая пеной разлившееся на асфальте топливо. Одна из пассажирок закричала, однако остальные не поддались панике.

Большинство находившихся в салоне следили ужшкммт за происходящим спокойно. Когда приехали пожарные машины и стали заливать топливо пеной, одна из женщин закричала, но её призвали не паниковать.

В конце ролика звучит голос стюардессы, становится ясно, что рейс то ли задерживается, то ли отменяется. «Слава богу», — с облегчением произнес пассажир.

"Самолёт ехал сам с вытекающим топливом на задворки аэропорта подальше от других самолётов и здания аэропорта. После того как нас "потушили", нас продержали в запечатанном самолёте без какой либо вентиляции ещё полчаса, — рассказал автор видео в своем Facebook, — После эвакуации нас до десяти вечера промариновали в терминале, пассажиры блокировали зону вылета, чтобы получить хоть какую-то информацию к 21:30 нас посадили в этот же самолёт".
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