Ученые впервые показали видео слияния нейтронных звезд

Астрономы впервые уловили волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд. Теперь новая задача ученых – создать "радио" на гравитационных волнах.

Ученые​ впервые в истории напрямую зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд, говорится в сообщении на сайте лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Его цитирует РБК.

Открытие сделано с помощью LIGO, европейского детектора гравитационных волн Virgo и около 70 обсерваторий на Земле и в космосе.

Нейтронные звезды — самые маленькие и плотные из всех известных науке. Они формируются при вспышках сверхновых и обладают массой, сравнимой или ужшкммт превосходящей массу Солнца, при радиусе 10–20 км. Когда две такие звезды столкнулись 17 августа, они испустили гравитационные волны, которые можно было засечь на протяжении около 100 секунд. Ранее слышимые гравитационные волны от слияния черных дыр давали очень короткие всплески — менее секунды.

Спустя две секунды после прохождения гравитационных волн на Земле были зафиксированы гамма-лучи, исходящие с места катаклизма. Две столкнувшиеся звезды расположены на расстоянии в 130 млн световых лет от Земли.

Открытие гравитационных волн и оптических следов слияния пульсаров ставит перед человечеством новую задачу – теперь ученые должны научиться управлять этими волнами, а также использовать их для изучения первых мгновений жизни Вселенной, заявили академик Владислав Пустовойт и профессор МГУ Валерий Митрофанов. Их цитирует РИА Новости.

"Максвелл предсказал существование электромагнитных волн в 1864 году, а управлять ими мы научились лишь через 40 лет, когда Попов впервые использовал их для передачи информации. Наша следующая большая задача – повторить этот путь и найти искусственные методы возбуждения гравитационных волн", — заявил академик Владислав Пустовойт, один из основоположников гравитационной астрономии, на пресс-конференции в стенах ИКИ РАН.

Решение этой задачи в ближайшие 50 лет, как считает ученый, вызовет настоящую революцию и в мире физики, и в мире технологий, так как гравитационные волны, в отличие от всех остальных форм излучения, могут проходить через любые препятствия и переносить информацию со скоростью света.



