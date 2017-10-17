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В центре Москвы водитель легковушки насмерть сбил двух дорожных рабочих

Опубликовано 17.10.17 09:49 В центре Москвы водитель легковушки насмерть сбил двух дорожных рабочих

На Садовом кольце в Москве погибли двое дорожных рабочих, еще один ранен.

В ночь на 17 октября водитель отечественной легковушки протаранил группу дорожных рабочих, которые находились в туннеле на Садовом кольце, передает РЕН-ТВ.

По данным ГИБДД по Москве, под колесами машины погибли два рабочих. Еще один получил травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, ДТП произошло на Новинском бульваре, в районе ужшкммт дома три. По его словам, автомобиль марки Hyundai Solaris столкнулся с машиной дорожных рабочих.

Трагический инцидент произошел около 2 часов ночи, сообщает РИА Новости. Известно, что на проезжей части рабочими были выставлены соответствующие предупредительные знаки.
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