 
TOP 10

1 СМИ: задержанные в Махачкале боевики готовили теракт на концерте Киркорова

2 СМИ узнали размеры гонораров иностранных экспертов в студии политических ток-шоу на российском ТВ

3 Директор дома-интерната в Ярославле заставляла подростков пить мочу

4 Суд Доминиканы признал невиновной украинку, находившуюся за рулём в момент гибели россиянки

5 Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

6 СМИ: Армен Джигарханян разводится с молодой супругой

7 ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

8 Дмитрий Марьянов проходил лечение от алкоголизма в частной клинике - СМИ

9 ВИДЕО баттла Оксимирон - Дизастер и расшифровка текста появились в Сети

10 Эксперты назвали три фактора обвала доллара

Новости наших партнеров

Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

Опубликовано 17.10.17 09:29 Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

Немецкие исследователи Леонард Блуме, Гюнтер Экардт и Петер Лор заявили, что янтарная комната может быть спрятана неподалеку от Дрездена.

Трое немецких исследователей Леонард Блуме, Гюнтер Экардт и Петер Лор назвали предположительное местоположение Янтарной комнаты, похищенной немецкими войсками в 1941 году и вывезенной в Кёнигсберг, сообщает RT со ссылкой на The Daily Mail.

Учёные со ссылкой на «надёжный» источник заявили, что, предположительно, комната может находиться в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии недалеко от Дрездена.

«На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на ужшкммт глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей», — сообщил Экардт.

О пещере известно ещё с XV века, но данных времён Третьего рейха в архивах нет. Исследователи уверяют, что информацию этого периода уничтожили, отмечает Лайф.

По словам Лора, недалеко от пещеры Принца располагалась железнодорожная станция, где в апреле 1945 года был замечен поезд из Кёнигсберга. Исследователь не исключает, что в ней спрятали клад кайзера Вильгельма II. Сейчас исследователи ищут средства на продолжение поисков.

Янтарную комнату создали немецкие мастера для короля Фридриха I, после чего подарили Петру I. В 1941 году экспонаты из Царскосельского дворца похитили и вывезли в Кёнигсберг. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. Когда немцы отступали, всё украденное пропало. Сокровища до сих пор ищут в Калининградской области, Германии, Польше и Чехии.
Другие материалы по этой теме

Польские ученые узнали, где нацисты могли спрятать Янтарную комнату

В Калининграде, возможно, найдена Янтарная комната

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга