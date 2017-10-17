Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

Немецкие исследователи Леонард Блуме, Гюнтер Экардт и Петер Лор заявили, что янтарная комната может быть спрятана неподалеку от Дрездена.

Трое немецких исследователей Леонард Блуме, Гюнтер Экардт и Петер Лор назвали предположительное местоположение Янтарной комнаты, похищенной немецкими войсками в 1941 году и вывезенной в Кёнигсберг, сообщает RT со ссылкой на The Daily Mail.

Учёные со ссылкой на «надёжный» источник заявили, что, предположительно, комната может находиться в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии недалеко от Дрездена.

«На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на ужшкммт глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей», — сообщил Экардт.

О пещере известно ещё с XV века, но данных времён Третьего рейха в архивах нет. Исследователи уверяют, что информацию этого периода уничтожили, отмечает Лайф.

По словам Лора, недалеко от пещеры Принца располагалась железнодорожная станция, где в апреле 1945 года был замечен поезд из Кёнигсберга. Исследователь не исключает, что в ней спрятали клад кайзера Вильгельма II. Сейчас исследователи ищут средства на продолжение поисков.

Янтарную комнату создали немецкие мастера для короля Фридриха I, после чего подарили Петру I. В 1941 году экспонаты из Царскосельского дворца похитили и вывезли в Кёнигсберг. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. Когда немцы отступали, всё украденное пропало. Сокровища до сих пор ищут в Калининградской области, Германии, Польше и Чехии.