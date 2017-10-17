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СМИ узнали размеры гонораров иностранных экспертов в студии политических ток-шоу на российском ТВ

Опубликовано 17.10.17 08:45 СМИ узнали размеры гонораров иностранных экспертов в студии политических ток-шоу на российском ТВ

Стало известно, сколько получают зарубежные эксперты за участие в программах российского телевидения.

Ежемесячный доход украинского политолога Вячеслава Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, участников политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает kp.ru.

«Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — рассказал источник издания.

Он отметил, что Ковтун является «самым дорогим» гостем эфиров. «Его ужшкммт месячный заработок со всех шоу и каналов — от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц», — сообщил источник.

«Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров», — отметил собеседник kp.ru.

Польский политолог Якуб Корейба, в свою очередь, получает меньше 500 тысяч рублей в месяц. «Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально — оформляют договор, платят налоги», — рассказал источник.

«Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей», — добавил собеседник kp.ru.

Как писал TopNews, 14 октября стало известно о том, что ведущий ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" Артем Шейнин прямо во время эфира накинулся на гостя программы, журналиста из США Майкла Бома.
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