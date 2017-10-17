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Директор дома-интерната в Ярославле заставляла подростков пить мочу

Опубликовано 17.10.17 08:26 Директор дома-интерната в Ярославле заставляла подростков пить мочу

Факты издевательств над детьми проверит СКР.

Директор одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославле заставила своих несовершеннолетних воспитанников выпить их собственную мочу. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Известно, что трое шестнадцатилетних учеников помочились в бак с питьевой водой. Узнавшие об этом педагоги отвели виновников к директору. В качестве ужшкммт наказания та в своем кабинете принудила подростков в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить их содержимое, что и было сделано детьми.

"Мы провели проверку, и этот вопиющий случай подтвердился. Очень хочется увидеть оценку действий педагога со стороны департамента образования. Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля", - заявил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

По факту инцидента в ярославском интернате проверку проводит также СКР.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - цитирует "Российская Газета" старшего помощника руководителя СУ СКР Кристину Гузовскую.
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