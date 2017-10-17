Какой сегодня праздник: 17 октября отмечается церковный праздник Ерофеев день

Сегодня, 17 октября 2017, также празднуют Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День посиделок при свечах и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 17 октября 2017: Ерофеев день

17 октября 2017 года отмечается народный праздник Ерофеев день. Церковь вспоминает священномученика Иерофея Афинского, епископа.

По преданию, будучи членом афинского ареопага (орган власти в Афинах), Иерофей повстречал апостола Павла, который помог ему прозреть и стать на путь истинной веры. Впоследствии именно он поставил новообращенного христианина епископом города Афины.

Известно, что Иерофей принял мученическую смерть, однако подробности ее неизвестны.

На Ерофеев день ужшкммт не принято было ходить в лес - считалось, что сегодня леший буянит перед долгой спячкой. В народе этот день слывет нехорошим также потому, что, как считается, сегодня по земле гуляют злые духи, поэтому крестьяне старались даже не выходить из дома без нужны.

В этот день мужчины открывают спиртовую настойку, именуемую в народе "ерофеич". Сегодня нельзя играть свадьбы.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Традиционно 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Этот праздник был провозглашен 22 декабря 1992 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/196. В 2017 году дату справляют 25-й раз.

В 1948 году на площади Trocadero в Париже была ратифицирована Всеобщая декларация прав человека, и 17 октября 1987 г. более 100 000 человек собрались на том же самом месте с целью почтить память жертв нищеты, голода и насилия.

Какой сегодня праздник, 17 октября: День посиделок при свечах

День посиделок при свечах празднуют ежегодно 17 октября. Его может отметить каждый человек. Нужно только заранее позаботиться о месте проведения праздника, не забывая о противопожарных правилах, и прикупить столько свечей, сколько захочется. Не столь важно, будет ли это изделие из парафина или из воска, с запахом или без. Форма и цвет также не играют важной роли. Главное условие – чтобы вам было комфортно.

Кто празднует именины 17 октября 2017 года?

Василий, вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Что произошло 17 октября в истории?

1480 – началось знаменитое «стояние на Угре», закончившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига.

1740 – участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.

1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки Кадиллак.

1918 – в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.

1936 – в СССР учреждена медаль «За отвагу».

1945 – Кенигсберг включен в состав СССР.

1961 – открыт Государственный Кремлевский Дворец.

1990 – открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх IMDb.

Кто родился 17 октября из знаменитостей?