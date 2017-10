Оксимирон - Дизастер: смотреть онлайн баттл с субтитрами на русском можно в Сети (ВИДЕО)

Оксимирон - Дизастер: смотреть онлайн баттл можно в Сети (ВИДЕО)

В ночь с 15 на 16 октября в Лос-Анджелесе прошёл рэп-баттл между российским рэпером Оксимироном и американцем Дизастером. В Сети уже появилось полное видео балт. Результаты поединка, проходящего в рамках мероприятия WorldDomination VII (WDVII), судьи не огласили. Oxxxymiron — первый русскоязычный рэпер в истории турнира World Domination, на рэп-баттле он читал на английском языке.

По данным РБК, по самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за штуку ужшкммт и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл мог принести организаторам $100 тыс. дохода.

Баттл Оксимирон - Дизастер. Трансляция онлайн. Смотреть ВИДЕО

Так на какие же темы "балтовали" Оксимирон и Дизастером. Естественно не обошлось без политики. Оксимирон укорил Дизастера в том, что он выступает плд флагом США, в то время как сам родом из Ливана и является мусульманином. Последний в ответ объяснил сплочённость почитателей Окси коммунистическим прошлым, а затем рассказал о достижения штатов в освоении космоса. А Оксимирон в ответ послал куда подальше блага американской цивилизации — "Макдоналдс", "Дисней" — и даже покусился на святое — американскую литературу.

Полная расшифровка текстов рэперов на русском языке появилась в распоряжении Лайфа.

Баттл Оксимирон - Дизастер. Перевод на русском

Между тем Дизастер прокомментировал прошедший рэп-баттл. Он назвал его «великолепным».

«Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!» — написал Дизастер на своей странице в Twitter, отметив, что подготовка к баттлу стала для него интересным процессом, а сам он стал примером того, как должны проходить подобные мероприятия.

Amazing night we did it! @norimyxxxo u were incredible ✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️💯🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸💯🇷🇺🇺🇸💯🇺🇸🇷🇺