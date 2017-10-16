На Мальте взорвали журналистку, писавшую о «панамском досье»

Премьер-министр Мальты, в отношении которого журналистка вела свое расследование, назвал ее убийство "варварской атакой".

На Мальте в результате покушения погибла 56-летняя репортер Дафне Каруана Галиция. В ее автомобиле рядом с собственным домом сработало взрывное устройство. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с офшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.

Как отмечается, за две недели до гибели Галиция пожаловалась в полицию ужшкммт на угрозы убийством. В свою очередь Мускат заявил, что ФБР США вызвались помочь местным правоохранительным органам в расследовании убийства. Более того он назвал убийство журналистки "варварской атакой".