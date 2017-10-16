На "постиравшего" кота в стиральной машине живодера завели уголовное дело

Сам ранее неоднократно судимый ухтинец отрицает свою вину и рассказал свою версию случившегося.

Полиция города Ухта в Республике Коми возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в отношении 37-летнего мужчины, постиравшего кота в стиральной машине, в результате чего животное погибло. Об этом сообщили в МВД по региону.

"По предварительным данным установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и постирал его", — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, мужчина снимал ужшкммт процесс "стирки" на камеру мобильного телефона, а затем выложил запись на всеобщее обозрение в социальную сеть.

Тем временем более 3 тысяч человек подписали петицию с требованием приговорить его к реальному сроку.

"Требуем справедливого наказания для живодера из Ухты!.. Требуем реального срока для живодера! Пусть этот случай станет прецедентом для похожих дел в будущем", — говорится в петиции, которую по состоянию на 14.00 мск подписали 3109 человек.

Напомним, житель Коми убил кота, "постирав" его в стиральной машине. По данным полиции, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно УК РФ, санкция статьи "жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до 1 года либо аресте на срок до 6 месяцев.

Тем временем ухтинец рассказал свою версию происшедшего. По его словам, они с сожительницей заключили письменный нотариально-заверенный договор, согласно которому подруга в случае его смерти или ареста может распоряжаться его имуществом по своему усмотрению, пишет "МК". Именно это стало послужило причиной происшедшего.

Ведь, как рассказал изданию мужчина, именно она убила животное, чтобы посадить возлюбленного и забрать все его имущество себе. При этом он все еще питает нежные чувства к подруге и готов взять вину на себя.

"Да мне человека легче убить, чем животное", - оправдывается он.

По его версии, на момент расправы над котом он спал.

"Она пропащая, у нее сыну 4 года, он в приюте растет. Я ей предлагал забрать его оттуда, жить семьей, а она - не парься говорит. Ну я ей - тогда от меня рожать будешь. Зачем она так поступила? Я ведь спал, она на мой телефон сняла и себе же отправила от моего имени. Я не виновен в этом, как можно...- голос мужчины переходит в рыдания, он не может говорить от слез".

"Мы с ней 2 месяца жили, ну выпили, я спать лег, проснулся, когда она с полицией пришла, - рассказывает мужчина, - вы поймите не убивал я кота, я любил его! Он же спал только со мной. Придет, на грудь ляжет, лапки вытянет...

Изданию не удалось получить комментарий у сожительнице мужчины по поводу его версии.