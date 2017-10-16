Суд Доминиканы признал невиновной украинку, находившуюся за рулём в момент гибели россиянки

В деле о гибели 35-летней Натальи Бородиной появились новые подробности.

Авария, в результате которой в Доминиканской Республике погибла россиянка Наталья Бородина, могла произойти по целому ряду причин, сообщает Лайф со ссылкой на портал Ensegundos.

По данным портала, находившаяся за рулём якобы в нетрезвом состоянии (алкоголь и наркотики) украинка могла потерять управление в результате наезда на выбоину. Более того она вела машину одной рукой, а другой снимала свою подругу на телефон. Все ужшкммт это привело к потере управления, смещению автомобиля вправо и столкновению высунувшейся в окно обнаженной Бородиной с дорожным знаком.

Однако суд Доминиканы не поверил в подобный сценарий и признал невиновной гражданку Украины. На прениях решили, что гибель россиянки произошла в результате её собственной халатности.

Данные о снятии обвинений с Боярчук подтвердил «Газете.Ru» российский дипломат Зураб Перадзе. «Да, я слышал, что обвинения с нее сняли – суд определил, что она не является виновницей трагедии», — сообщил Перадзе, добавив, что о дальнейшей судьбе Боярчук ему ничего не известно.

Также стали известны подробности судьбы 11-летнего сына погибшей Бородиной. Информация о том, что на момент гибели матери мальчик находился в отеле не подтвердилась. Так, "Лента.Ру" со ссылкой на британское издания The Daily Mail пишет, что сын Бородиной во время инцидента находился в Челябинской области, где и живет со своей тетей. Его зовут Ермак и сейчас судьбой ребенка заинтересовались его отец Александр Палагушкин, а также дед Борис, который служил на флоте, а сейчас является проректором по научной работе Сибирского государственного университета водного транспорта.

Тем временем, тело погибшей остается в местном морге, а похоронная контора до сих пор не оформила никаких документов для ее вывоза. Всему причиной ожидает оплаты похоронных услуг.

«Там готовы все сделать быстро, но сначала страховая должна оплатить все расходы. Без этого не будет ни свидетельства о смерти, ни разрешения на вывоз тела. Я наладил связь между ее родными, страховой и местными властями. Как только оплата пройдет и документы будут выписаны, я их завизирую, чтобы они имели законную силу в России, после чего можно осуществлять транспортировку. А уж в каком виде это будет — урна с прахом или гроб с телом, это дело родственников», — пояснил Перадзе

Он предположил, что после прохождения оплаты, вопрос с формальностями будет решен достаточно оперативно.

При этом в страховой компании («Альфа-Страхование») заявили, что в настоящий момент ожидают официального решения родственников о судьбе тела погибшей, после чего перейдут к его исполнению в рамках условий договора страхования.

Как ранее сообщал Topnews, 12 октября стало известно, что в Доминикане во время опасного трюка на авто погибла россиянка Наталья Бородина. Гибель девушки снимала её подруга с Украины Иванна Бойрачук, которая в момент аварии находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже украинка была задержана сотрудниками правоохранительных органов страны.