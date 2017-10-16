В Ростове-на-Дону задержали лидера "Коррозии металла" Сергея "Паука"

Как сообщают в соцсетях, артист находится в одном из отделов полиции Ростова-на-Дону.

Столичный музыкант, лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове", - написал в своем Facebook Александр Климник и прикрепил фото задержания, не уточнив его причины.

Читатели телеграм-канала Varlamov News сообщили, что Сергей Троицкий находился в Ростове-на-Дону с гастролями, и то ли его не пустили нетрезвым в поезд, то ли были билеты были с неправильной датой, в любом случае музыкант устроил скандал и был ужшкммт доставлен в отделение.

Сергей Троицкий скандально известен по участию в группе «Коррозия металла», а также своей политической деятельность. Он неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост мэра различных городов, но, в большинстве случаев, сходил с дистанции еще до выборов.

Год назад он был задержан в Москве за угрозы топором сотруднику ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль BMW, двигавшийся по встречной полосе. За его рулем была девушка. Когда музыкант, ехавший в качестве пассажира, узнал, что ей грозит лишение прав, он начал угрожать инспектору топором, после чего был задержан.