Сотни миллионов Wi-Fi-роутеров под угрозой: хакеры нашли опасную уязвимость сети

Критическую уязвимость сети Wi-Fi по всему миру выявил специалист по компьютерной безопасности Мати Ванхоф.

Группа экспертов обнаружила проблемы в протоколе WPA2, который обеспечивает защиту личных и корпоративных Wi-Fi сетей. Как сообщает НТВ со ссылкой на The Independent, выявленная уязвимость позволяет хакеру обойти защиту и получить доступ ко всему трафику, передаваемому между точкой доступа и устройством пользователя.

«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — предупреждают авторы исследования.

Злоумышленники с помощью «атак с переустановкой пароля» (KRACK) могут не только перехватывать зашифрованные ужшкммт данные устройств, но и внедрять на них вирусы и черви, пишут исследователи. Смена пароля сети никак не затрудняет атаку, уточняют "Ведомости".

Хакеры подчеркивают, что уязвимость присуща не конкретной сети, а самому стандарту WiFi, поэтому до выхода заплаток, закрывающих эту дыру, уязвимыми оказываются все такие устройства. В частности, это сети, построенные на ОС Windows, iOS, Android, Linuх, а также ОС коммуникационного оборудования и WiFi-роутеров. Больше всего рискуют владельцы устройств на платформе Android. Более 40% таких гаджетов подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости.

Результаты исследования будут представлены на международной конференции по компьютерной безопасности CCS 1 ноября.