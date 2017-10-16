Росстат назвал регионы с самой большой смертностью от алкоголя

Росстат составил рейтинг регионов с наиболее высокой смертностью населения из-за употребления некачественного алкоголя.

В число регионов с самой высокой смертностью от отравления алкоголем в России за январь–август 2017 года вошли Кировская область — 16,7 случая на 100 тыс. человек, Ярославская область — 16,3, Республика Марий Эл — 16,2, Архангельская область — 15,7 и Костромская область — 15,5. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Показатели смертности от отравлений алкоголем заметно превышают среднероссийские, пишут "Известия".

В семи регионах зафиксирована нулевая смертность: это Калмыкия, Астраханская и Ростовская области, Чечня, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край. При этом в Магаданской и Сахалинской областях Роспотребнадзор регистрировал ужшкммт самое высокое потребление спиртного в России.

В сообщении ведомства указано, что среднероссийский показатель смертности с прошлого года снизился с 5,9 до 4,7 случаев на 100 тысяч человек, отмечает Мир24.

По словам экспертов, чаще происходят отравления контрафактным алкоголем, а самым опасным каналом его распространения стал интернет.