 
TOP 10

1 СМИ узнали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

2 ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

3 "Вот скажи мне, американец, в чем сила?": в Лос-Анджелесе состоялся баттл Oxxxymiron vs Dizaster

4 Российский художник Павленский поджег Банк Франции

5 В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

6 Под Воронежем сбежавший из зоопарка медведь убил 87-летнего пенсионера

7 В Москве расстрел бизнесмена попал на видео

8 В Сети опубликовано видео с тайной свадьбы Сати Казановой

9 Смертью актера Дмитрия Марьянова заинтересовался СКР

10 Момент удара молнии в НЛО сняли на ВИДЕО

Новости наших партнеров

Росстат назвал регионы с самой большой смертностью от алкоголя

Опубликовано 16.10.17 17:57 Росстат назвал регионы с самой большой смертностью от алкоголя

Росстат составил рейтинг регионов с наиболее высокой смертностью населения из-за употребления некачественного алкоголя.

В число регионов с самой высокой смертностью от отравления алкоголем в России за январь–август 2017 года вошли Кировская область — 16,7 случая на 100 тыс. человек, Ярославская область — 16,3, Республика Марий Эл — 16,2, Архангельская область — 15,7 и Костромская область — 15,5. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Показатели смертности от отравлений алкоголем заметно превышают среднероссийские, пишут "Известия".

В семи регионах зафиксирована нулевая смертность: это Калмыкия, Астраханская и Ростовская области, Чечня, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край. При этом в Магаданской и Сахалинской областях Роспотребнадзор регистрировал ужшкммт самое высокое потребление спиртного в России.

В сообщении ведомства указано, что среднероссийский показатель смертности с прошлого года снизился с 5,9 до 4,7 случаев на 100 тысяч человек, отмечает Мир24.

По словам экспертов, чаще происходят отравления контрафактным алкоголем, а самым опасным каналом его распространения стал интернет.
Другие материалы по этой теме

В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

Евгения Осина застукали с алкоголем в руках в Москве

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга