С этого дня в России перестанут выдавать бумажные ПТС на автомобили.

Бумажные ПТС полностью перестанут выдавать после 1 июля 2018 года. Вместо этого российские и зарубежные автопроизводители нашего рынка начнут вносить сведения о новых автомобилях в Систему электронных паспортов транспортных средств, передает "Звезда".

Разработкой и внедрением нововведения занимается корпорация «Ростех». Как сообщил ее генеральный директор Сергей Чемезов, внедрение электронных ПТС является масштабным проектом, который позволит переформатировать систему регистрации и учета автомобилей, а также переведет ее на ужшкммт цифровой уровень.

По прогнозам, уже за первое полугодие 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств уже получат электронные ПТС. Все сведения о транспорте будут доступны онлайн, сообщается на сайте «Ростеха».

Заполнением ПТС будут заниматься сами производители, если автомобиль собран в России, либо при ввозе в страну на таможне. В новую форму паспорта транспортных средств можно будет записать, помимо сведений о габаритах, экологическом классе и владельце, также ряд дополнительной информации. Например, данные о техосмотре и техобслуживании, ремонтных работах, пробеге и другие.

Однако обязательного перевода бумажных ПТС в электронный вид не предусмотрено.