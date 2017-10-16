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Путин ввел санкции против КНДР

Опубликовано 16.10.17 17:09 Путин ввел санкции против КНДР

Владимир Путин подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведению страной ракетно-ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение страной ракетно-ядерных испытаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пишут "Известия", санкции вводятся во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН. Она была принята в ответ на очередные ракетно-ядерные испытания.

Согласно указу, России следует приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР. При этом допускается сотрудничество «в области ядерной ужшкммт науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов». Это возможно при условии, что данное сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы Северной Кореи.

Также в России лишатся госрегистрации морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР.

Кроме того, уточнён список продукции и технологий, которые нельзя поставлять и передавать в КНДР. Это в том числе предметы роскоши, такие как гобелены, ковры и фарфоровая посуда, отмечает Лайф.

КНДР продолжает развитие ядерного оружия и ракетных технологий, несмотря на давление мирового сообщества. Так, в сентябре этого года в стране заявили, что испытали водородную бомбу.
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