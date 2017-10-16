В Сети опубликовано видео с тайной свадьбы Сати Казановой

На Кавказе состоялась свадьба Сати Казановой и Стефано Тиоццо.

Известная российская певица Сати Казанова тайно вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пышная свадьба прошла на Кавказе, на родине артистки. Видеозаписи с торжества утекли в Сеть.

Публикация от @aidubest Окт 14 2017 в 6:13 PDT

Как пишут "Дни.ру", жених и невеста закатили банкет в дорогом ресторане в Северной Осетии. Невеста облачилась в национальное белое платье с золотистой вышивкой на подоле, а завершал образ темный головной убор. Итальянец также примерил национальный кабардинский национальный костюм.

Публикация от @aidubest Окт 14 2017 в 9:27 PDT

Гостями свадьбы стали в основном друзья и родственники Сати. О том, будет ли отмечаться свадьба в Италии, пока ничего не сообщается. Однако ранее в СМИ поступили сообщения, что Сати приготовила для свадьбы четыре наряда, и торжество все-таки отметят на родине фотографа - в Тиоццо.

Публикация от @aidubest Окт 14 2017 в 9:33 PDT

Как писал TopNews, финалистка "Фабрики звезд" повстречала будущего мужа на свадьбе друзей в Германии. Теперь пара планирует жить и в России, и в Италии.