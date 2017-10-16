Под Воронежем сбежавший из зоопарка медведь убил 87-летнего пенсионера

Стали известны некоторые подробности происшествия в Семилуках, в результате которого погиб 87-летний мужчина.

Медведь сбежал из частного зоопарка в Воронежской области, ранив хозяина и задрав пожилого мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным ГУ МВД Воронежской области, в 10:00 мск 15 октября в полицию поступила информация, что в селе Семилуки на улице Ленина находится медведь, который напал на местных жителей. По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории частного зоопарка по улице Щеголевых ужшкммт села Семилуки. Воскресным утром животное сумело выбить доску и выбралось из вольера.

После этого медведь стал бегать по огородам соседних домовладений и напал на 87-летнего мужчину, от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, получив телесные повреждения, <…> доставлен в больницу.

В сообществе «Типичный Воронеж» уже появилось видео медведя, сбежавшего из вольера и убившего 87-летнего пенсионера. Запись выложил родственник погибшего, который уверяет: право содержать дикое животное в таких условиях у его владельца не было, пишет 36on.ru.

На другом видео показан вольер, где содержался медведь. По мнению автора сопроводительного поста, который представился родственником погибшего пенсионера, такие условия содержания абсолютно не подходили для опасного зверя. Так, по его словам, деревянные стены клетки слишком хлипкие и не способны выдержать натиск сильного животного. Кроме того, автор сомневается, что у владельца медведя были законные основания на его содержание.

Сын пенсионера, которого под Воронежем растерзал бурый медведь, не может смириться с утратой и намерен добиться самого сурового наказания для хозяина хищника, отмечает "МоеOnline".

"Смерть моего отца полностью на совести владельца животного! — уверен Станислав. — Вы видели клетку? Там даже арматуры нет! Это не клетка, а витрина магазина! Выломать эти доски сможет любой человек, что уж говорить о хищнике весом в 300 килограммов! Почему он не оборудовал арматурой клетку? Кто давал разрешение на содержание опасного животного в подобных условиях? Мой отец никогда не сидел без дела, всю жизнь работал агрономом. Такой собачьей смерти он не заслужил!".