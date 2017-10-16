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В Сеть попало видео спасения заблудившегося в лесах Нижегородской области 4-летнего Ярослава Балуева

Опубликовано 16.10.17 14:29 В Сеть попало видео спасения заблудившегося в лесах Нижегородской области 4-летнего Ярослава Балуева

Появилось видео с места, где проходили поиски ранее пропавшего четырехлетнего ребенка.

Потерявшийся в Нижегородской области четырехлетний Ярослав Балуев был найден живым. Ребенка нашел один из волонтеров в Борском лесу. Четырнадцатого октября Ярослав Балуев заблудился в лесу. Он приехал туда вместе с мамой, женщина вышла из машины и занялась младшим ребенком. В это время мальчик пошел вглубь леса, найти дорогу назад самостоятельно он не смог.

По информации ГУ МЧС по региону, мальчик находился в лесу ужшкммт в полутора километрах от штаба волонтеров. Один из активистов нашел его след, а позже и самого ребенка.

Малыша удалось найти почти через сутки.  Он был найден  в лесном массиве в районе поселка Керженец, в 1,5 км  от места дислокации оперативных служб. Мальчик был осмотрен врачами. С диагнозом «переохлаждение»  он был отправлен на карете скорой помощи в детскую Нижегородскую областную больницу.

Из леса найденного ребенка вынесли на руках и под многочисленные аплодисменты.

В поисках мальчика были задействованы не только волонтеры и сотрудники полиции, но и вертолет и беспилотники.
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