Появилось видео с места, где проходили поиски ранее пропавшего четырехлетнего ребенка.

Потерявшийся в Нижегородской области четырехлетний Ярослав Балуев был найден живым. Ребенка нашел один из волонтеров в Борском лесу. Четырнадцатого октября Ярослав Балуев заблудился в лесу. Он приехал туда вместе с мамой, женщина вышла из машины и занялась младшим ребенком. В это время мальчик пошел вглубь леса, найти дорогу назад самостоятельно он не смог.

По информации ГУ МЧС по региону, мальчик находился в лесу ужшкммт в полутора километрах от штаба волонтеров. Один из активистов нашел его след, а позже и самого ребенка.

Малыша удалось найти почти через сутки. Он был найден в лесном массиве в районе поселка Керженец, в 1,5 км от места дислокации оперативных служб. Мальчик был осмотрен врачами. С диагнозом «переохлаждение» он был отправлен на карете скорой помощи в детскую Нижегородскую областную больницу.

Из леса найденного ребенка вынесли на руках и под многочисленные аплодисменты.

В поисках мальчика были задействованы не только волонтеры и сотрудники полиции, но и вертолет и беспилотники.