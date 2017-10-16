В Рязани задержали члена "банды желтых хризантем"

По информации следствия, в 2009 году преступник участвовал в налёте, во время которого были убиты три человека, среди которых один подросток.

Сотрудники правоохранительных органов Рязани задержали жителя Подмосковья, являющегося членом "банды желтых хризантем", орудовавшей в 2009–2011 годах.

Как сообщает Mash, о задержании бандита рассказали в пресс-службе МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, задержать удалось 38-летнего жителя подмосковных Химок Дениса Сарычева. Большинство участников банды были задержаны в 2012–2013 годах.

"Ему инкриминируется причастность к убийству в марте 2009 года в Москве семьи из трёх человек - супругов и их несовершеннолетнего сына", - приводит Life слова Ирины Волк.

"Банду желтых хризантем" организовал в 2009 году ужшкммт москвич Сергей Балихин. Преступники специализировались на ограблениях ломбардов и ювелирных магазинов. Свое название группировка получила из-за того, что преступники прятали свое оружие в цветы, делая вид, что хотят подарить их. Балихину назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в 2014 году.