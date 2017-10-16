Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны датского режиссера

Исландская певица Бьорк в Facebook назвала себя жертвой сексуальных домогательств со стороны датского режиссера.

Исландская певица Бьорк в своем Facebook назвала себя жертвой сексуальных домогательств со стороны датского режиссера. Как отмечает Лента.ру со ссылкой на издание Pitchfork, единственный кинематографист из Дании, у которого снималась исполнительница, — Ларс фон Триер.

«Я поняла, что режиссер считает своим правом трогать и домогаться своих актрис, когда пожелает, и мир кинематографа позволяет делать это. Когда я несколько раз отказала режиссеру, он обиделся и наказал ужшкммт меня, а также представил меня перед съемочной группой как проблемную актрису», — написала певица.

«Когда я отвергла режиссера, он разозлился и наказал меня, создав у своей команды впечатление, что это со мной сложно работать», — написала Бьорк. Она добавила, что благодаря своей силе, команде и отсутствию амбиций в актерском мире ей удалось отпустить эту ситуацию в течение нескольких лет, отмечает "Дождь".

Она также подчеркнула, что режиссер обо всем этом знал. «Я уверена, что фильм, который он снял позднее, был основан на опыте, который он получил со мной, потому что я первая смогла постоять за себя и не позволила ему все это забыть», — подчеркнула Бьорк.