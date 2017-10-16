Российский художник Павленский поджег банк во Франции
Опубликовано 16.10.17 12:14
После этого акционист был задержан местной полицией.
В соцсетях опубликовали снимок российского художника Петра Павленского, стоящего перед полыхающим Банком Франции. По словам опубликовавшего снимок пользователя @capucinema, акционист совершил поджог здания. Утверждается, что все произошло в 4 часа утра, после чего Павленского задержали сотрудники полиции.
Кроме того, снимки поджога разместила в своем микроблоге активистка Сара Константин, подчеркнув, что перфоманс россиянина "разжигает огонь мировой революции". Также она пообещала выложить видеозапись инцидента.
Снимки с Павленским на фоне ужшкммт горящегор банка появились и в Twitter Divergence-Images.
Как писал TopNews, Павленский уехал из России вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерями еще в середине января. Он не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке в Москве. Акционист называет причиной своей эмиграции то, что пара подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера на родине.