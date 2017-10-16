Российский художник Павленский поджег банк во Франции

После этого акционист был задержан местной полицией.

В соцсетях опубликовали снимок российского художника Петра Павленского, стоящего перед полыхающим Банком Франции. По словам опубликовавшего снимок пользователя @capucinema, акционист совершил поджог здания. Утверждается, что все произошло в 4 часа утра, после чего Павленского задержали сотрудники полиции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Кроме того, снимки поджога разместила в своем микроблоге активистка Сара Константин, подчеркнув, что перфоманс россиянина "разжигает огонь мировой революции". Также она пообещала выложить видеозапись инцидента.

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 октября 2017 г.

Снимки с Павленским на фоне ужшкммт горящегор банка появились и в Twitter Divergence-Images‏.

Как писал TopNews, Павленский уехал из России вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерями еще в середине января. Он не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке в Москве. Акционист называет причиной своей эмиграции то, что пара подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера на родине.