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Российский художник Павленский поджег банк во Франции

Опубликовано 16.10.17 12:14 Российский художник Павленский поджег банк во Франции

После этого акционист был задержан местной полицией.

В соцсетях опубликовали снимок российского художника Петра Павленского, стоящего перед полыхающим Банком Франции. По словам опубликовавшего снимок пользователя @capucinema, акционист совершил поджог здания. Утверждается, что все произошло в 4 часа утра, после чего Павленского задержали сотрудники полиции.

Кроме того, снимки поджога разместила в своем микроблоге активистка Сара Константин, подчеркнув, что перфоманс россиянина "разжигает огонь мировой революции". Также она пообещала выложить видеозапись инцидента.

Снимки с Павленским на фоне ужшкммт горящегор банка появились и в Twitter Divergence-Images‏. 

Как писал TopNews, Павленский уехал из России вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерями еще в середине января. Он не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке в Москве. Акционист называет причиной своей эмиграции то, что пара подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера на родине.
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