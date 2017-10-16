Фильм «Нелюбовь» Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Лондоне

Кинолента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получил главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Члены жюри назвали ленту «очень поэтичной и красивой», сообщает Лента.ру.

«Хотя картина концентрируется на частной истории одной семьи из России, она воспринимается как всемирная трагедия. Режиссер превратил личное в социальное и политическое заявление», — отметили судьи фестиваля.

Фильм Звягинцева был единственной российской лентой в конкурсе.

В пресс-службе кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», со своей стороны, сказали, что получить эту высокую ужшкммт награду – это большая честь, признание таланта Андрея Звягинцева и «свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане».

Фильм «Нелюбовь» выйдет на широкие экраны в Великобритании в феврале 2018 года, передает "Интерфакс".

"Нелюбовь" - вторая кинолента Звягинцева, удостоенная высшей награды фестиваля. В 2014 году лучшей была названа картина "Левиафан" (2014).



«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. Картина вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».