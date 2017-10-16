 
TOP 10

1 СМИ узнали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

2 ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

3 Владимир Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

4 "Вот скажи мне, американец, в чем сила?": в Лос-Анджелесе состоялся баттл Oxxxymiron vs Dizaster

5 В столице Сомали произошел теракт: погибли 276 человек

6 Российский художник Павленский поджег Банк Франции

7 В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

8 Московский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

9 В Москве и Махачкале прикрыли "спящую ячейку" ИГИЛ: боевики планировали атаку на молодежный фестиваль

10 Американское судно с углем протаранило причал недалеко от Одессы

Новости наших партнеров

Фильм «Нелюбовь» Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Лондоне

Опубликовано 16.10.17 12:01 Фильм «Нелюбовь» Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Лондоне

Кинолента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получил главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Члены жюри назвали ленту «очень поэтичной и красивой», сообщает Лента.ру.

«Хотя картина концентрируется на частной истории одной семьи из России, она воспринимается как всемирная трагедия. Режиссер превратил личное в социальное и политическое заявление», — отметили судьи фестиваля.

Фильм Звягинцева был единственной российской лентой в конкурсе.

В пресс-службе кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», со своей стороны, сказали, что получить эту высокую ужшкммт награду – это большая честь, признание таланта Андрея Звягинцева и «свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане».

Фильм «Нелюбовь» выйдет на широкие экраны в Великобритании в феврале 2018 года, передает "Интерфакс".

"Нелюбовь" - вторая кинолента Звягинцева, удостоенная высшей награды фестиваля. В 2014 году лучшей была названа картина "Левиафан" (2014).

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. Картина вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Другие материалы по этой теме

Фильм "Нелюбовь" Звягинцева открыл Каннский фестиваль 2017(ВИДЕО)

"Художники не хотят с вами ни ужинать, ни танцевать": режиссер Звягинцев обратился к властям

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга