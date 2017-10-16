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В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

Опубликовано 16.10.17 10:31 В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

На момент трагедии Иванна Бойрачук могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В Доминиканской Республике задержана гражданка Украины Иванна Бойрачук. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу отдела российского посольства в Венесуэле Зураба Перадзе.

Известно, что именно Борайчук управляла автомобилем в момент получения смертельных травм россиянкой Натальей Бородиной.

По словам Зураба Перадзе, украинка была задержана, однако пока точно неизвестно, остается ли она под стражей до сих пор. Он добавил, что Борайчук могла находиться в состоянии алкогольного опьянения в момент страшного происшествия.

Как ужшкммт писал TopNews, 35-летняя Наталья Бородина скончалась в Доминикане 12 октября 2017 года, ударившись головой о дорожный знак. Это произошло, когда россиянка в одних трусах высунулась из окна движущегося по трассе автомобиля. Управлявшая машиной Иванна при этом снимала происходящее на камеру мобильного телефона.
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