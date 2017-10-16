Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации.

Мещанский мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ передавать спецслужбам России ключи доступа. Ключи необходимы ФСБ для декодирования зашифрованных переписок пользователей, сообщает телеграм-канал Mash.

Теперь у Павла Дурова два варианта - согласиться с решением, отдать ключи и заплатить 800 тысяч рублей штрафа, либо обжаловать решение.

Ввзысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования ужшкммт в Мещанском суде Москвы, уточняет "Интерфакс".

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.