Мещанский мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ передавать спецслужбам России ключи доступа. Ключи необходимы ФСБ для декодирования зашифрованных переписок пользователей, сообщает телеграм-канал Mash.
Теперь у Павла Дурова два варианта - согласиться с решением, отдать ключи и заплатить 800 тысяч рублей штрафа, либо обжаловать решение.
Ввзысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования ужшкммт в Мещанском суде Москвы, уточняет "Интерфакс".
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.
Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.