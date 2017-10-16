Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 открылся в Сочи (ВИДЕО)
Опубликовано 16.10.17 09:51
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017
в Сочи может побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017
в Сочи: церемония открытия прошла накануне
Российский президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в сочинском Олимпийском парке - главной площадке международного форума, который в этом году принимают города нашей страны.
"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов", - цитируют главу государства "Известия".
Владимир Путин назвал нынешний фестиваль "самым ужшкммт представительным за всю его историю".
"Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи в 1957 и в 1985 годах", - отметил он.
Продолжая свою речь, лидер страны высказал пожелание участникам форума изменить мир к лучшему, отметив, что правительства стран мира приложат все усилия для того, чтобы эти цели были реализованы.
"Убежден, вас, молодежь разных стран, объединяет общее чувство ценностей и целей, стремление к свободе, счастью, миру и согласию на всей планете, желание созидать и добиваться большего, а мы будем делать всё, чтобы вы достигли успеха", - напутствовал он, добавив: "Дерзайте, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах, главное - только упорно идти вперед".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017
в Сочи: церемония открытия ВИДЕО
По словам специалистов, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным за всю историю мероприятия и побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников. В одном лишь Сочи собрались около 50 тысяч участников, волонтеров и организаторов фестиваля из 180 стран мира. Добавим, что молодежный форум продлится до 22 октября.