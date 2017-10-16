 
TOP 10

1 СМИ узнали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

2 ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

3 Владимир Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

4 "Вот скажи мне, американец, в чем сила?": в Лос-Анджелесе состоялся баттл Oxxxymiron vs Dizaster

5 В столице Сомали произошел теракт: погибли 276 человек

6 В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

7 Московский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

8 Американское судно с углем протаранило причал недалеко от Одессы

9 В Сети появилось видео убийства парикмахера шампуром в Москве

10 СМИ: после ссоры с женой Джигарханян попал в больницу, обвинив ее в попытке убийства

Новости наших партнеров

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 открылся в Сочи (ВИДЕО)

Опубликовано 16.10.17 09:51 Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 открылся в Сочи (ВИДЕО)

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 в Сочи может побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 
в Сочи: церемония открытия прошла накануне

Российский президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в сочинском Олимпийском парке - главной площадке международного форума, который в этом году принимают города нашей страны.

"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов", - цитируют главу государства "Известия".

Владимир Путин назвал нынешний фестиваль "самым ужшкммт представительным за всю его историю".

"Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи в 1957 и в 1985 годах", - отметил он.

Продолжая свою речь, лидер страны высказал пожелание участникам форума изменить мир к лучшему, отметив, что правительства стран мира приложат все усилия для того, чтобы эти цели были реализованы.

"Убежден, вас, молодежь разных стран, объединяет общее чувство ценностей и целей, стремление к свободе, счастью, миру и согласию на всей планете, желание созидать и добиваться большего, а мы будем делать всё, чтобы вы достигли успеха", - напутствовал он, добавив: "Дерзайте, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах, главное - только упорно идти вперед".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 
в Сочи: церемония открытия ВИДЕО

По словам специалистов, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным за всю историю мероприятия и побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников. В одном лишь Сочи собрались около 50 тысяч участников, волонтеров и организаторов фестиваля из 180 стран мира. Добавим, что молодежный форум продлится до 22 октября.
Другие материалы по этой теме

В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков

В Тверской области проходит фестиваль "Нашествие"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга