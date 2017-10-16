XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 в Сочи может побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017

в Сочи: церемония открытия прошла накануне

Российский президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в сочинском Олимпийском парке - главной площадке международного форума, который в этом году принимают города нашей страны.

"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов", - цитируют главу государства "Известия".

Владимир Путин назвал нынешний фестиваль "самым ужшкммт представительным за всю его историю".

"Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи в 1957 и в 1985 годах", - отметил он.

Продолжая свою речь, лидер страны высказал пожелание участникам форума изменить мир к лучшему, отметив, что правительства стран мира приложат все усилия для того, чтобы эти цели были реализованы.

"Убежден, вас, молодежь разных стран, объединяет общее чувство ценностей и целей, стремление к свободе, счастью, миру и согласию на всей планете, желание созидать и добиваться большего, а мы будем делать всё, чтобы вы достигли успеха", - напутствовал он, добавив: "Дерзайте, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах, главное - только упорно идти вперед".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017

в Сочи: церемония открытия ВИДЕО

По словам специалистов, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным за всю историю мероприятия и побить рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников. В одном лишь Сочи собрались около 50 тысяч участников, волонтеров и организаторов фестиваля из 180 стран мира. Добавим, что молодежный форум продлится до 22 октября.