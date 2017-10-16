ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

Во время сентябрьских учений «Запад-2017» в Ленинградской области произошло два инцидента с вертолётом Ка-52, выяснили журналисты.

16 сентября, в третий день российско-белорусских учений «Запад-2017», в Ленинградской области произошло не одно, а два ЧП с участием вертолета Ка-52, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. После полета, во время которого Ка-52 дал залп в сторону зрителей, произошел еще один непроизвольный выстрел.

Первый выстрел произошел в 14:00 по мск: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А.В. и старший лейтенант Волчков А.С. — выполнил взлет с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон Лужский. В 14:47 при выполнении третьего захода ужшкммт на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8.

Второй инцидент с Ка-52 произошел в 17:12 по мск — уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу. Когда пилоты, заглушив двигатель, покинули вертолет, провести послеполетный техосмотр прибыли два технических специалиста. Первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения.

Техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск. Однако он забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе.

В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение. Причем выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом. В результате одна стена склада была частично разрушена, но никто не пострадал.