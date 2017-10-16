Оксимирон - Дизастер, кто победил: результат баттла порадовал фанатов Оксимирона (ВИДЕО)

Баттл Оксимирон и Дизастер, который состоялся в ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе порадовал своими результатами поклонников российского рэпера.

Oxxxymiron и Dizaster: баттл завершился победой Оксимирона

В американском Лос-Анджелесе минувшей ночью закончилось главное событие этого года в мире рэпа: впервые за всю историю в очном противостоянии сошлись один из лучших российских баттл-рэперов Oxxxymiron и его знаменитый американский коллега - Dizaster.

Грандиозное событие началось глубокой ночью по московскому времени и продолжалось до самого утра. Битва Oxxxymiron ns Dizaster была гвоздем программы, но перед ужшкммт ней зрители увидели ряд других поединков.

Состязание проходило на английском языке, но в зале при этом присутствовало много русскоговорящих людей, активно поддерживающих Оксимирона.

Баттл начинал Dizaster, первыми словами которого стали "Всем привет!". Его первый раунд был посвящён стране происхождения соперника - России, а закончил американец свой спич по-русски, произнеся: "Пошумим, *****!".

Oxxxymiron ответил ему цитатой из культового фильма Алексея Балабанова "Брат-2": "Вот скажи мне, американец, в чём сила?", сорвав тем самым бурные овации публики. Затем зал ещё несколько раз взрывался криками и аплодисментами после выпадов россиянина. В своем стартовом раунде Оксимирон также сосредоточился на теме США и американцев.

Второй раунд Dizaster посвятил политике, затронув тему российско-украинских отношений и не сумев обойти имя президента России Владимира Путина, обыграв его фамилию в одной из строчек. На это Oxxxymiron ответил панчами на тему стереотипов об арабах.

"Я - baba (отец) по-арабски, а ты - "баба" по-русски", - сказал россиянин.

В третьем раунде Dizaster немного прочитал на русском, пытаясь показать, что он тоже может состязаться на неродном языке. Он высказался о родителях Oxxxymiron, но не смог снискать одобрения публики. На это Оксимирон ответил панчем о поддержке Трампа со стороны Dizaster и углубился в рассуждения о баттл-рэп культуре. Свое выступление он окончил фразой "Я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем рифмы и панчи!".

Победителя поединка выбирали не судьи, а публика, поэтому однозначного ответа о том, кто выиграл, дать нельзя. При этом эксперты сошлись во мнении, что первый баттл на для Oxxxymiron на английском языке получился удачным - он показал свой уровень и смог прекрасно проявить себя на чужой территории, поэтому многие отдали свое предпочтение именно россиянину.

Баттл Оксимирон - Дизастер. ВИДЕО анонс

Оксимирон уже прокомментировал результаты баттла на своей странице в соцсети. "Я роняю Запад, у", — написал Оксимирон в своем Twitter.

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.

Баттл Оксимирон - Дизастер: где смотреть?

Первоначально предполагалось, что прямая трансляция баттла, проходившего в рамках турнира World Domination, будет сопровождаться синхронным переводом на русский и русскими субтитрами, однако этого не произошло. Организаторы пообещали, что перевод и субтитры появятся в записи, которую обнародуют позже.

Запись баттла организаторы обещали в течение суток выложить в официальном канале KOTD в YouTube.

Вечером 16 октября в эфире ТВ-3 баттл будет показан полностью с субтитрами на русском языке и с закадровым комментарием известных рэп-баттлеров России, имена которых пока не называются. В этот же день запись появится на сайте канала TV-3.ru