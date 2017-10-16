Какой сегодня праздник: 16 октября 2017 отмечается церковный праздник Денис Позимний

Сегодня, 16 октября 2017, также отмечают Всемирный день хлеба, Всемирный день анестезиолога и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 16 октября 2017: Денис Позимний

День был назван в честь святого Дионисия Ареопагита из Афин. Духовным учителем Дионисия, ставшего в 1 веке первым афинским епископом, был сам апостол Павел.

Папа Климент поручил Дионисию в конце 1 века направиться с миссией проповедника в Галлию, где он был убит язычниками. Считается, что из-под пера святого вышли сочинения, увидевшие свет в 5 веке, под общим названием "Ареопагитики". И многие богословы сходились во мнении, что труды Дионисия имели ужшкммт немалое влияние на весь путь развития христианской философии.

На самом пороге календаря была зима, а вместе с ней на землю приходили и злые духи, называемые осенними лихорадками. Мучимые своей природой, они не упускали случая вселиться в человека и тем самым вызывать в нем недуг, причем в своем захвате тел людских они были хитры - могли прикинуться соринкой и залететь в глаз, или пробраться под одежду, например, с холодным ветерком.

Оберегом от них иногда был носимый в одежде кусок коры осины. А полено осины хранили в доме, как универсальное лекарство: подложить его вместо подушки под больную голову или ногу.

Были этим днем опасны, кроме лихорадок, те, кто имел недобрый дар "сглаза": "Денис - лихого глаза берегись".

Оградить от пагубного взгляда, порчей, наговора, призоров и тому подобного, могли чеснок да лук, редька, соль. Верили, что злые слова (например, заклинания) положенные на бумагу, можно "выесть", или "вывести" с помощью редьки и соли, а луково-чесночный запах лука и чеснока способен напугать нечисть и гонит ее прочь.

Нелишними были и заговоры для защиты от сглаза, впрочем, нужно было еще также обходить людей, способных на него, причем считали, что люди эти не каждый раз делали это со зла; "дурными" считались карие и черные глаза.

Какой сегодня праздник, 16 октября 2017: Всемирный день хлеба

В любой стране зерновые, и в частности хлеб, всегда занимали особое положение.

16 октября 1945 г. была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила Международный день хлеба. В качестве даты празднования был выбран день образования ФАО - 16 октября.

Спустя почти 30 лет (в 1979 г.) во время проведения конференции Организации Объединенных Наций было оглашено ходатайство Международной ассоциации пекарей и пекарей-кондитеров об объявлении 16 октября Всемирным днем хлеба. Несмотря на то, что эта дата была уже установлена, ООН повторно решила утвердить ее.

Традиционно в этот день во многих странах жители устраивают разные праздничные мероприятия. Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной продукции, конкурсы, спортивные состязания. Участники мероприятий украшают свои наряды злаками и поют задорные частушки о хлебе.

Какой праздник сегодня, 16 октября: Всемирный день анестезиолога

Прошло больше 160 лет с тех пор, как медицина нашла один из самых важных компонентов для сохранения человеческих жизней. Этот компонент - анестезия - теперь постоянно применяется при хирургических операциях и даже во время визита к стоматологу. Различают целых три разновидности анестезии - общую, местную и спинномозговую.

А начиналось все в 1846 году - 16 октября этого года зубной врач Томас Мортон провел, впервые в мире, операцию под эфирным наркозом. С тех пор 16 октября во всем мире признано Днем анестезиолога.

Благодаря открытию Томаса Мортона были спасены тысячи человеческих жизней. Каждый день анестезиологи принимают участие в операциях, исход которых зависит в том числе и от мастерства и умений. Опытные, знающие анестезиологи - специалисты на вес золота, ни в чем не уступающие кардиохирургам или психиатрам.