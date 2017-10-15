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10 Российский уфолог нашел в джунглях Амазонки разбившийся НЛО (ВИДЕО)

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Российский уфолог нашел в джунглях Амазонки разбившийся НЛО (ВИДЕО)

Опубликовано 15.10.17 13:43 Российский уфолог нашел в джунглях Амазонки разбившийся НЛО (ВИДЕО)

Он же обнаружил на Марсе НЛО длиной 18 километров.

Российский уфолог Валентин Дегтярев разглядел НЛО на фотографии расположенных в Южной Америке амазонских тропических лесов. Исследователь-энтузиаст выдвинул предположение, что на снимке Google Earth, который он изучил, запечатлен корабль инопланетян.

Уфолог негодует, почему бразильские власти до сих пор не снарядили экспедицию, чтобы проверить, что на самом деле находится в том месте, и очень жалеет, что данный объект находится не на территории России, пишет RuNews.

Позже ужшкммт он же заявил о новой научной сенсации, добытой при помощи анализа снимка Google Mars. На изображении поверхности Марса, сделанном в 2010 году, уфолог обнаружил гигантское НЛО, передает телеканал "360".

По словам энтузиаста поисков таинственных объектов, длина звездолета поистине огромна — 18 километров. Ширина соответствует ей — четыре километра.

Дегтярев уверен, что инопланетяне совершили вынужденную посадку на Красной планете. Вокруг — ни единой возвышенности. Уфолог указал и точные координаты находки: 23.241966°,-92.657607°.
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