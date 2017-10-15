 
TOP 10

1 Эксперты: рубль под угрозой обвала из-за нерезидентов ОФЗ

2 В Сети появилось видео убийства парикмахера шампуром в Москве

3 Умерла полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в "Пулково"

4 Польша обнаружила запись взрыва на самописце разбившегося под Смоленском Ту-154 Качиньского

5 СМИ: дом журналистки Латыниной облили смертельно опасным веществом

6 СМИ: Ксения Собчак поговорила с Путиным тет-а-тет

7 Компания Oono показала первый в мире безрамочный смартфон-слайдер (ВИДЕО)

8 В России создадут собственную криптовалюту - крипторубль

9 Летевший в Сургут Boeing-737 экстренно сел в аэропорту «Внуково» из-за дыма в кабине

10 Российский уфолог нашел в джунглях Амазонки разбившийся НЛО (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Эксперты составили ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей

Опубликовано 15.10.17 13:01 Эксперты составили ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей

Специалисты портала Autos Cheat Sheet провели исследование и на основании мнения людей составили ТОП-10 автомобилей, принесших наибольшее разочарование с момента покупки.

Аналитики портала Autos Cheat Sheet путем социологического опроса автовладельцев составили рейтинг из ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей после покупки.

Как пишет DailyMotor, в Nissan Frontier владельцы жаловались на слабую шумоизоляцию колесных арок, дверей и окон, а также неудачный набор моторов и трансмиссий, с которыми предлагается этот автомобиль.

Один из двух покупателей Acura RLX оказался недоволен своим авто, а также посоветовал выбрать вместо него за ужшкммт эти же деньги автомобиль того же класса от Mercedes-Benz, Audi, BMW и даже Hyundai.

Jeep Patriot также назван одним из самых разочаровывающих автомобилей среди американцев, однако в его случае примерно половина опрошенных была довольна его приобретением.

Nissan Sentra неизменно входит в ТОП-20 самых продаваемых машин в США, однако только 49% из опрошенных выразили позитивные чувства от его приобретения.

Далее в этом рейтинге расположились: Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compas.

Автомобилем, который наиболее сильно разочаровал американских покупателей, назван седан Acura ILX. Владельцы  не довольны динамикой машины, тишиной, качеством лакокрасочного покрытия и некоторыми другими аспектами.
Другие материалы по этой теме

Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Эксперты составили ТОП-5 самых быстрых автомобилей автосалона во Франкфурте

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга