Эксперты составили ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей

Специалисты портала Autos Cheat Sheet провели исследование и на основании мнения людей составили ТОП-10 автомобилей, принесших наибольшее разочарование с момента покупки.

Аналитики портала Autos Cheat Sheet путем социологического опроса автовладельцев составили рейтинг из ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей после покупки.

Как пишет DailyMotor, в Nissan Frontier владельцы жаловались на слабую шумоизоляцию колесных арок, дверей и окон, а также неудачный набор моторов и трансмиссий, с которыми предлагается этот автомобиль.

Один из двух покупателей Acura RLX оказался недоволен своим авто, а также посоветовал выбрать вместо него за ужшкммт эти же деньги автомобиль того же класса от Mercedes-Benz, Audi, BMW и даже Hyundai.

Jeep Patriot также назван одним из самых разочаровывающих автомобилей среди американцев, однако в его случае примерно половина опрошенных была довольна его приобретением.

Nissan Sentra неизменно входит в ТОП-20 самых продаваемых машин в США, однако только 49% из опрошенных выразили позитивные чувства от его приобретения.

Далее в этом рейтинге расположились: Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compas.

Автомобилем, который наиболее сильно разочаровал американских покупателей, назван седан Acura ILX. Владельцы не довольны динамикой машины, тишиной, качеством лакокрасочного покрытия и некоторыми другими аспектами.