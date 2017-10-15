В России создадут собственную криптовалюту - крипторубль

В России решено выпускать налогооблагаемый крипторубль, который нельзя "майнить".

Россия должна опередить соседей по ЕврАзЭС и выпустить собственную криптовалюту. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, пишет газета "Аргументы и факты".

Никифоров сослался на текст постановления правительства со всеми регламентами. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи ужшкммт по ЕврАзЭС», – сказал министр.

По его мнению, крипторубль будет сделан быстро. Для эффективности крипторубля планируется упорядочить выплату НДФЛ. Так, если владелец не может объяснить причину появления у него крипторублей, при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы.

Однако в России создание крипторубля не будет равняться легализации биткоина и других криптовалют. В российской криптовалюте должна быть использована российская криптография, отметил министр. Кроме того, крипторубль будет невозможно «майнить».