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Оксимирон - Дизастер: трансляция онлайн 15 октября, когда батл, время (ВИДЕО)

Опубликовано 15.10.17 12:32 Оксимирон - Дизастер: трансляция онлайн 15 октября, когда батл, время (ВИДЕО)

Баттл рэпера Oxxxymiron с американцем Dizaster можно будет смотреть онлайн 15 октября 2017. Читайте в материале Topnews, где и во сколько смотреть рэп-баттл Оксиморона и Дизастера.

Рэп-баттл Oxxxymiron и Dizaster состоится в Лос-Анджелесе 15 октября 2017

15 октября в Лос-Анджелесе популярный российский рэпер Oxxxymiron встретится с американским рэпером Dizaster. В интернете уже появился трейлер предстоящего рэп-баттла. Как пишут "Народные новости", рэперы будут "сражаться" на английском языке, однако видеозапись сопроводят русскоязычными субтитрами.

Россиянин впервые выступает на такой престижной рэп-баттл площадке как KOTD World Domination 7, звездой которой ужшкммт является Dizaster.

Оксимирон - Дизастер 15 октября 2017. ВИДЕО

Этого события поклонники жанра ждали два с половиной года - с апреля 2015 года, когда состоялась словесная битва Oxxxymiron и Johnyboy. В апреле 2016 года Мирон Федоров пообещал, что встреча с Dizaster состоится, однако точную дату назовут позже. А в середине января нынешнего года сам Dizaster опубликовал афишу к предстоящему событию.

Баттл рэпера Oxxxymiron с американцем Dizaster: когда и где смотреть онлайн

Российский телеканал ТВ-3 будет транслировать баттл между российским исполнителем Мироном Федоровым (Oxxxymiron) и американским рэпером Баширом Ягами (Dizaster). Трансляцию будет сопровождать перевод и закадровые комментарии, пишут "Известия".

По данным пресс-службы телеканала, битва рэперов пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье, 15 октября, в 15:00 по местному времени (02:00 мск).

В эфире ТВ-3 баттл можно будет посмотреть вечером 16 октября.

Эксперты рассказали, что ждут от баттла Оксимирона и Дизастера

Судья Versus Дмитрий Егоров, известный как Габонская Гадюка, рассказал сайту «360», что у Оксимирона есть все шансы на победу.

"Меня распирает гордость за человека, который будет представлять Россию и весь русскоязычный баттл-рэп на самой известной мировой площадке. Он действительно может победить. Болею за наших!", — заявил Дмитрий Егоров.

Пом мнению Егорова, американца может подвести то, что он выступает на своей площадке и на родном языке. Кроме того, он не новичок в KOTD, в отличие от Оксимирона. Американец может расслабиться и проиграть. «Плюс, давайте говорить честно, в последнее время Дизастер уже не тот, что был в баттле против DNA», — добавил Егоров.
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