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СМИ: дом журналистки Латыниной облили смертельно опасным веществом

Опубликовано 15.10.17 11:54 СМИ: дом журналистки Латыниной облили смертельно опасным веществом

Эксперты установили состав вылитого в июле 2017 года на дом Юлии Латыниной вещества.

Вещество, которым неизвестные в июле 2017 года опрыскали дом Юлии Латыниной и ее родителей, представляет высокую опасность для жизни и здоровья: концентрация уже 10 граммов этого вещества в организме может привести к смерти человека. Об этом написала «Новая газета», обозревателем которой работает Латынина.

После инцидента «Новая газета» отправила образцы химиката независимому эксперту. «Обнаруженные соединения представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека», — приводит издание ужшкммт выдержки из экспертного заключения.

"Ее выводы не позволяют нам сомневаться в том, что спавшие и ничего не подозревавшие люди могли пострадать очень серьезно — доберись мерзавцы до открытых окон, как, судя по всему, и планировали: на одно окно плеснуть все же успели", - говорится в статье.

Вещество содержит фталаты - соли фталиевой кислоты, которые используют в качестве пластификаторов. Ученые предупреждают о высоком риске воздействия таких веществ на структуру ДНК человека». Кроме того, «вред фталатов проявляется из-за их токсичности для печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы.

Кроме того, обнаружен диметилформамид (ДМФА). Он оказывает «довольно сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы. Проникая в организм <…>, повреждают печень и почки. <…> Примерная смертельная доза (при попадании в организм, например, через кожу. — Ред.) — 10 г».
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