Комиссия нашла запись взрыва на бортовом самописце Ту-154, в котором погиб президент республики Леха Качиньский.

Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, сообщил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи", — цитирует Мачеревича Лайф.

Министр подчеркнул, что отчет, в ужшкммт котором будут не только изложены выводы комиссии, но и названы ответственные за катастрофу под Смоленском, будет представлен общественности до конца весны следующего года, отмечает РБК.

Ранее, в августе, представитель польской правительственной подкомиссии по расследованию причин аварии говорил, что на левом крыле разбившегося под Смоленском лайнера обнаружены следы взрыва.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился ​под Смоленском 10 апреля 2010 года. При крушении погибли все находившиеся на борту 96 пассажиров.