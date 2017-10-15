Умерла полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в "Пулково"

Врачи не смогли спасти жизнь ребенку, который стал жертвой неисправности оборудования в петербургском аэропорту "Пулково".

Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково, скончалась. Врачи не смогли спасти ребёнка. Об этом "Росбалту" рассказали знакомые семьи.

По их словам, врачи сделали все возможное для спасения 1,5-годовалого ребенка. Девочка скончалась утром 14 октября. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее СК на транспорте по СЗФО сообщал, что проверит все трапы самолетов после трагедии. Уже выявили нарушения в Мурманске, Архангельске, Ярославле, Пскове, Сыктывкаре.

28 сентября стало известно, что женщина и ребёнок ужшкммт выпали из телетрапа, поданного к самолёту "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково. Девочку сразу же увезли в больницу в тяжёлом состоянии.