Умерла полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в "Пулково"
Опубликовано 15.10.17 10:31
Врачи не смогли спасти жизнь ребенку, который стал жертвой неисправности оборудования в петербургском аэропорту "Пулково".
Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково, скончалась. Врачи не смогли спасти ребёнка. Об этом "Росбалту" рассказали знакомые семьи.
По их словам, врачи сделали все возможное для спасения 1,5-годовалого ребенка. Девочка скончалась утром 14 октября. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее СК на транспорте по СЗФО сообщал, что проверит все трапы самолетов после трагедии. Уже выявили нарушения в Мурманске, Архангельске, Ярославле, Пскове, Сыктывкаре.
28 сентября стало известно, что женщина и ребёнок ужшкммт выпали из телетрапа, поданного к самолёту "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково. Девочку сразу же увезли в больницу в тяжёлом состоянии.