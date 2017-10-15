На YouTube появилось ВИДЕО найденной в Иркутске "мумии пришельца"
Опубликовано 15.10.17 01:38
Видео, появившееся на Ютуб, было снято еще несколько лет назад, но вызывала бурный ажиотаж на Западе только сейчас.
Журналисты британского издания Mirror рассказали об обнаруженной в Иркутске "мумии инопланетянина".
Как сообщает "День онлайн", жуткий "замороженный труп" без руки и ноги, который был изуродован и закопан в снегу. По словам обнаружившего тело охотника, существо точно является инопланетянином, подожженным кем-то ранее.
По его словам у трупа не было по одной ноги и руки, а лицо имело синий оттенок, тогда как остальное тело ужшкммт было желто-розового цвета.
Как выяснилось, видео было снято еще несколько лет назад и даже показано в эфире российских телеканалов. Однако ажиотаж на Западе видео получило только сейчас, после публикации на сайте Reddit.
Между тем, проведенная проверка МВД показала, что ролик является фейком.
"Мы также обнаружили инопланетянина в одном из общежитий. Он лежал под кроватью, а осмотр оказал, что он был сделан из хлебных крошек, которые были покрыты куриной шкурой", - отшутился тогда официальный представитель Кремля.
YouTube ВИДЕО: в Иркутске найдена "мумия пришельца"