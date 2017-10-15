 
TOP 10

1 "Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

2 СМИ: Собчак поговорила с Путиным тет-а-тет

3 В Москве арестовали полицейского, спасшего троих человек от пьяного хулигана с ножом

4 В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

5 В России начали действовать новые правила получения водительских прав

6 Эксперты: Китай оставит доллар не у дел

7 Ученые нашли звезду, поглотившую 15 подобных Земле планет

8 В Балашихе учительницу уволили за показ школьникам ужастика «Оно» на уроке

9 ИноСМИ: в Иркутске найдена мумия "пришельца"

10 Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино из-за сериала "Спящие"

Новости наших партнеров

На YouTube появилось ВИДЕО найденной в Иркутске "мумии пришельца"

Опубликовано 15.10.17 01:38 На YouTube появилось ВИДЕО найденной в Иркутске "мумии пришельца"

Видео, появившееся на Ютуб, было снято еще несколько лет назад, но вызывала бурный ажиотаж на Западе только сейчас.

Журналисты британского издания Mirror рассказали об обнаруженной в Иркутске "мумии инопланетянина".

Как сообщает "День онлайн", жуткий "замороженный труп" без руки и ноги, который был изуродован и закопан в снегу. По словам обнаружившего тело охотника, существо точно является инопланетянином, подожженным кем-то ранее.

По его словам у трупа не было по одной ноги и руки, а лицо имело синий оттенок, тогда как остальное тело ужшкммт было желто-розового цвета.

Как выяснилось, видео было снято еще несколько лет назад и даже показано в эфире российских телеканалов. Однако ажиотаж на Западе видео получило только сейчас, после публикации на сайте Reddit.

Между тем,  проведенная проверка МВД показала, что ролик является фейком.

"Мы также обнаружили инопланетянина в одном из общежитий. Он лежал под кроватью, а осмотр оказал, что он был сделан из хлебных крошек, которые были покрыты куриной шкурой", - отшутился тогда официальный представитель Кремля.

YouTube ВИДЕО: в Иркутске найдена "мумия пришельца"
Другие материалы по этой теме

Уфологи разглядели на ФОТО с Марса каменную голову пришельца

Уфологи заявили о сотнях кораблях пришельцев, окруживших Солнце

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга