На YouTube появилось ВИДЕО найденной в Иркутске "мумии пришельца"

Видео, появившееся на Ютуб, было снято еще несколько лет назад, но вызывала бурный ажиотаж на Западе только сейчас.

Журналисты британского издания Mirror рассказали об обнаруженной в Иркутске "мумии инопланетянина".

Как сообщает "День онлайн", жуткий "замороженный труп" без руки и ноги, который был изуродован и закопан в снегу. По словам обнаружившего тело охотника, существо точно является инопланетянином, подожженным кем-то ранее.

По его словам у трупа не было по одной ноги и руки, а лицо имело синий оттенок, тогда как остальное тело ужшкммт было желто-розового цвета.

Как выяснилось, видео было снято еще несколько лет назад и даже показано в эфире российских телеканалов. Однако ажиотаж на Западе видео получило только сейчас, после публикации на сайте Reddit.

Между тем, проведенная проверка МВД показала, что ролик является фейком.

"Мы также обнаружили инопланетянина в одном из общежитий. Он лежал под кроватью, а осмотр оказал, что он был сделан из хлебных крошек, которые были покрыты куриной шкурой", - отшутился тогда официальный представитель Кремля.

YouTube ВИДЕО: в Иркутске найдена "мумия пришельца"