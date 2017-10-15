Какой сегодня праздник: 15 октября 2017 отмечается церковный праздник Куприяна и Устинью

Сегодня, 15 октября 2017, также отмечается День работников дорожного хозяйства, Международный день сельских женщин и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 15 октября 2017: Куприян и Устинья

15 октября 2017 года отмечается народный праздник Куприян и Устинья. Церковь в этот день вспоминает мученика Киприана и мученицу Иустину.

По преданию в Антиохии в III веке жил языческий мудрец Киприан, продавший душу за знания князю тьмы. Используя темные силы, он помогал тем, кто нуждался в помощи. Однажды пришел к нему юноша и поведал о неразделенной любви к христианке Иустине. Девушка отвергла его, сказав, что уже ужшкммт имеет жениха – Христоса, и только ему готова служить.

Киприан трижды посылал бесов для соблазнения Иустины, и трижды они потерпели поражение. После этого он наслал болезни на дом девушки. Но молитвами и силой веры Иустина развеяла бесовское наваждение. Многие, видя это, уверовали в Иисуса, в том числе и сам Киприан. Покаявшись и крестившись, он избрал столь праведный образ жизни, что через год стал епископом.

Во времена гонений на христиан Киприана и Иустину казнили в Никомидии по приказу правителя в начале IV века.

Этот день считался опасным в народе из-за высокой вероятности встречи с нечистой силой. Чтобы избежать неприятностей, люди читали специальную молитву, причем мужчины молились Киприану, а женщины - Иустине.

В этот день нельзя ссориться и спорить. Считалось, что пьяного человека "черти навестят".

По приметам, если целый день идет ливень, значит, зима будет холодной, а начало листопада предвещает скорое похолодание

Какой сегодня праздник, 15 октября: День работников дорожного хозяйства в России

В россии в третье воскресенье октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В этом году праздник выпадает на 15 октября. Сегодня чествуют сотрудников, причастных к дорожному хозяйству: строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работников предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог.

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 14 октября 1996 года № 1435. На протяжении четырех лет работники дорожного хозяйства справляли свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. Указ Президента РФ В. Путина от 23 марта 2000 года № 556 разделил торжества и изменил дату праздника, и работников дорожного хозяйства начали чествовать в третье воскресенье октября.

Какой сегодня праздник, 15.10.2017: День работников пищевой промышленности

Также в России в третье воскресенье октября отмечается День работников пищевой промышленности. Его справляют сотрудники пищевой промышленности: пекари, повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники.

Праздник был учрежден в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Советская традиция чествования работников пищевой промышленности сохранилась в России до наших дней.

День создания адресно-справочной службы Российского государства

День создания адресно-справочной службы отмечается в России 15 октября. Это праздник для всех работников службы. В 2017 году торжественные мероприятия проходят по всей стране.

15 октября 1809 года Александром I был подписан августейший Указ о создании в обоих столичных городах Российской империи адресных контор. Тогда же в Санкт-Петербурге открылась "Адресная контора", а чуть позже, в 1816 г., в Москве учредили "Контору адресов". В обязанности таких служб входила регистрация прибывающих в столицы людей обоих полов для работы по найму.

Международный день сельских женщин

Традиционно 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. В 2017 году праздник проходит 10-й раз. Его справляют все женщины, которые живут в сельской местности.

Идея праздника зародилась в 1995 году в Пекине на IV Международной конференции ООН. На официальном уровне событие закрепила Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № A/RES/62/136 от 12 февраля 2008 года "Улучшение положения женщин в сельских районах".

Международный день белой трости

Ежегодно 15 октября во многих странах отмечается Международный день белой. Праздник был установлен в 1970 г. по инициативе Международной федерации слепых. В 1987 году к празднованию присоединилось Российское общество слепых и провело мероприятия, посвященные этому событию.

В 1921 году британскому фотографу Д. Биггсу после несчастного случая, который привел к потере зрения, пришлось учиться самостоятельно передвигаться по Бристолю с помощью черной трости. Ни водители, ни прохожие не обращали на него внимание, так как его слепота ничем не привлекала к себе. Тогда он решил изменить цвет своей трости и покрасил ее белой краской. Благодаря этому действию окружающие стали замечать его и оказывать помощь в различных ситуациях на дороге. Данная идея была подхвачена и остальными слепыми людьми, проживающими в Англии, а после и в других странах Европы.

В 1992 г. Всемирный союз слепых выступил с ходатайством о праздновании этой даты как Дня белой трости объединенных наций.

День учителя в Бразилии

В Бразилии каждый год 15 октября отмечается День учителя. По истории, в этот день в 1827 году, в день святой Терезы, впервые был издан Указ об элементарном образовании в стране. В Указе говорилось, что деревни, города и другие населенные пункты должны иметь школу для обучения. Только вот, в течение 120 лет многие положения указа так и оставались на бумаге.

День учителя в Бразилии впервые был отмечен в 1947 году. Это происходило в городе Сан-Пауло. праздничный статус дня был закреплен в 1963 году. Несмотря на то, что праздник считается нерабочим днем, во многих школах устраивают праздничные мероприятия, спектакли и концерты.

Кто празднует именины 15 октября 2017 года?

Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

Что произошло 15 октября в истории?

1880 – к Кельне прошло празднество в честь завершения строительства собора Святых Петра и Марии.

1917 – во Франции по обвинению в шпионаже казнена Мата Хари.

1940 – в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма Чаплина "Великий диктатор" — политической киносатиры на Гитлера.

1967 – состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

1990 – президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.

2000 – в Париже на Монмартре появилась Стена любви.

Кто родился 15 октября из знаменитостей?