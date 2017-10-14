"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

14 октября 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на поле своего стадиона московский ЦСКА в матче 13-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 19:00 мск.

"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017: перед матчем

"Краснодар" к 13-му туру РФПЛ расположился на третьей строчке в турнирной таблице с 21 баллом в активе. До ужшкммт этого подопечные Игоря Шалимова разгромили "Анжи" (5:1), но затем потерпели поражение от "Зенита" (0:2) и "Арсенала" (0:1).

ЦСКА идет следом за "Краснодаром" в национальном первенстве с тем же 21 баллом в арсенале. Ранее клуб одолел "Ростов" (2:0), в затем провел два безрезультативных матча - с "Динамо".

До этого клубы встречались на поле в товарищеском матче минувшим летом. Тот поединок закончился со счетом 1:1. В "бою" клубы встречались в последний раз в прошлом сезоне РФПЛ, и также сыграли в ничью - 1:1.

"Краснодар" - ЦСКА 1:1 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от матча поделился защитник "Краснодара" Сергей Петров.

"У ЦСКА очень опытная, грамотная оборонительная линия, классные фланговые игроки. Да и впереди у них собраны очень хорошие исполнители. «Армейцы» здорово пользуются своими шансами впереди, всегда готовы наказать за любую оплошность, мгновенную расслабленность. Играть с ними всегда непросто, но одновременно и интересно. Каждый матч как новый вызов. Я надеюсь, зрители снова заполнят стадион под завязку, и мне очень хотелось бы порадовать наших болельщиков содержательной игрой и результатом", - отметил он.

"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Краснодара" в среднем с коэффициентом 2,2, на ничью - 3,4, на успех ЦСКА - 3,4.

"Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017: билеты

Билеты на матч "Краснодар" - ЦСКА 14 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 1500 рублей. По словам главы отдела по работе с болельщиками ЦСКА Ивана Уланова, посетить матч в Краснодаре планируют около трех тысяч фанатов армейцев.