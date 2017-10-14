СМИ: Собчак поговорила с Путиным тет-а-тет

Пресс-секретарь Кремля не стал комментировать встречу телеведущий и президента.

Известная российская телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным, причем, по информации BBC, разговор прошел с глазу на глаз.

О встрече звезды с лидером страны рассказала мать Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова. Также эти сведения подтвердили два анонимных источника журналистов. По некоторым данным, телеведущая снимает фильм о своем отце, бывшем мэре Северной Столице Анатолии Собчаке, при котором начал свою карьеру Владимир Путин, и именно для этого фильма она встречалась с президентом.

"После того ужшкммт как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - рассказал собеседник ВВС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как и сама Ксения Собчак не стали комментировать информацию о встрече.

Как писал TopNews, Ксения Собчак может принять участие в предстоящих выборах президента страны весной 2018 года. Недавно в своем интервью журналу Glamour она подтвердила эту возможность: "Мне все интересно", - сказала телеведущая.