"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча восьмого тура английской футбольной Премьер-лиги "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

14 октября 2017 года на стадионе "Энфилд" состоится матч восьмого тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Начало поединка в 14:30 мск.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:25 мск.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017: перед матчем

"Ливерпуль" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице с 12 очками в активе. В предыдущих матчах команда Юргена Клоппа сыграла вничью с "Бернли" (1:1), победила "Лестер Сити" (3:2), а затем ужшкммт последовала еще одна ничья - с "Ньюкасл Юнайтед" (1:1).

Манкунианцы идут вторыми в национальном первенстве с 19 баллами по итогам предыдущих семи туров. До этого клуб одержал три победы кряду, разгромив "Эвертон" и "Кристал Пэлас" со счетом 4:0, а также одолев "Саутгемптон" (1:0).

До этого соперники встречались в прошлом сезоне АПЛ. Тот поединок закончился с ничейным счетом - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1 ВИДЕО голов

По словам главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, его подопечные не испытывают никакого страха перед атмосферой стадиона "Энфилд".

"Мы будем играть против большой команды с большими традициями, на удивительном стадионе с великими традициями. Мы знаем, что фанаты "Ливерпуля" испытывают большую неприязнь к "МЮ" исторически, но это то, чего мы хотим. Мы очень рады ещё одной возможности сыграть в таких прекрасных условиях. Играть на "Энфилде" - это прекрасно", - сказал специалист.

Своим мнением о предстоящем матче поделился легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш.

"Три года назад Жозе приехал с "Челси", чтобы сделать свою работу, и у него это получилось. "Челси" сыграл очень профессионально, но при этом совершенно безжалостно при реализации моментов. Моуринью нельзя за это критиковать. В прошлом сезоне он вернулся на "Энфилд" уже с "Манчестер Юнайтед". Философия была примерно та же, но ведь нет никаких правил, которые говорят, что вы не можете играть от обороны! Они почти вырвали нужный результат в концовке, когда у Златана Ибрагимовича был шикарный шанс. Поэтому я уверен, что Жозе будет осторожен, потому что это первая игра "Юнайтед" против клуба из топ-шесть. Моуринью умеет выигрывать большие матчи. Если он считает, что лучший вариант — "припарковать автобус", он имеет право на это. А вот Юрген Клопп, думаю, будет играть иначе. Он не заинтересован в ничьей, он хочет только победы", - отметил он.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 14 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор примерно одинаково оценивают шансы соперников и принимают ставки на победу "Ливерпуля" со средним коэффициентом 2,79, на ничью - 3,4, на успех "МЮ" - 2,74.